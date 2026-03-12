Laias formará a futuros médicos en balneoterapia

La eficacia terapéutica de la balneoterapia para tratar enfermedades reumáticas, respiratorias y dermatológicas centrará unas jornadas formativas que se celebran este viernes y sábado en el balneario de Laias, en Cenlle. En la actividad participarán 20 estudiantes de los últimos cursos del Grado en Medicina de la Universidade de Santiago, dentro de la Cátedra de Hidroloxía Médica USC-Balnearios de Galicia.

Las jornadas están coordinadas por la doctora Dolores Fernández Marcos, especialista en Hidrología Médica y directora médica de Caldaria, grupo que integra los balnearios de Arnoia, Laias y Lobios, quien destaca que los participantes tendrán oportunidad de conocer las bondades de las aguas mineromedicinales de nuestra comunidad, teniendo en cuenta los estudios científicos más recientes.

“Pretendemos achegar aos futuros médicos como nun balneario cos perfís profesionais adecuados se pode contribuír a mellorar a calidade de vida de pacientes con enfermidades crónicas que teñan necesidades secundarias como trastornos de ansiedade, depresión ou estrés”, señala Fernández Marcos. Recuerda que “a medicina termal é unha disciplina máis complexa que a cura termal. En países como Francia ou Italia, que a teñen integrada no seu sistema sanitario, é un complemento aos tratamentos farmacolóxicos, cirúrxicos e psicoterapéuticos”.

Las jornadas comenzarán el viernes a las 16,30 horas con una sesión sobre las indicaciones terapéuticas de la balneoterapia y continuarán con una parte práctica sobre aplicación de distintas técnicas, dirigida por el fisioterapeuta Kamil Brzcenziski. El sábado, los alumnos conocerán el valor del balneario como servicio sociosanitario.