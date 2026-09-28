Muere una persona tras ser arrollada por un tren en Cenlle

ACCIDENTE FERROVIARIO

El suceso ocurrió sobre las 19:18 horas en las vías situadas a la altura de Laias, en dirección a Santiago

El punto kilométrico 60,12 de las vías, a la altura de Laias, donde se produjo el atropello ferroviario.
El punto kilométrico 60,12 de las vías, a la altura de Laias, donde se produjo el atropello ferroviario. | 112 emerxencias

Una persona ha fallecido este lunes tras ser arrollada por un tren en Cenlle, a la altura de Laias. El suceso se produjo sobre las 19:18 horas, en el punto kilométrico 60,12 de las vías en dirección a Santiago, próximo al acceso a la N-120.

La persona fue arrollada por un tren de mercancías entre las estaciones de Barbantes y Ribadavia. En un punto de paso no autorizado. El maquinista fue el que avisó al puesto de mando de Adif, quien a su vez informó a emergencias. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias del suceso.

Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias, Guardia Civil, Bomberos de O Carballiño, GES de Ribadavia y Protección Civil.

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