Herido un motorista tras chocar con un coche cerca del Puente del Milenio

AVENIDA PARDO DE CELA

Los servicios sanitarios atendieron al conductor de la moto, que resultó herido en una pierna tras la colisión ocurrida en la avenida Pardo de Cela

La Región
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Publicado: 28 sep 2026 - 19:32 Actualizado: 28 sep 2026 - 19:45
La conductora del coche implicado atiende a la Policía Local.
La conductora del coche implicado atiende a la Policía Local. | La Región

Una colisión entre un coche y una motocicleta en la avenida Pardo de Cela, en Ourense, dejó herido este lunes al conductor de la moto. El accidente se produjo pasadas las 18:30 horas, cerca de la rotonda del Puente del Milenio.

Según varios testigos, el motorista impactó contra el lateral del automóvil, en la zona del conductor, y salió despedido tras el golpe. La conductora del coche resultó ilesa.

La retención causada por el accidente.
La retención causada por el accidente. | La Región

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y servicios sanitarios, que atendieron al motorista, que presentaba heridas en una pierna.

El accidente provocó retenciones y mayor densidad de tráfico de la habitual en la zona mientras se atendía al herido y se retiraban los vehículos implicados.

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