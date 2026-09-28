Herido un motorista tras chocar con un coche cerca del Puente del Milenio

La conductora del coche implicado atiende a la Policía Local.

Una colisión entre un coche y una motocicleta en la avenida Pardo de Cela, en Ourense, dejó herido este lunes al conductor de la moto. El accidente se produjo pasadas las 18:30 horas, cerca de la rotonda del Puente del Milenio.

Según varios testigos, el motorista impactó contra el lateral del automóvil, en la zona del conductor, y salió despedido tras el golpe. La conductora del coche resultó ilesa.

La retención causada por el accidente. | La Región

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Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y servicios sanitarios, que atendieron al motorista, que presentaba heridas en una pierna.

El accidente provocó retenciones y mayor densidad de tráfico de la habitual en la zona mientras se atendía al herido y se retiraban los vehículos implicados.