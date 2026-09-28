Herido un motorista tras chocar con un coche cerca del Puente del Milenio
AVENIDA PARDO DE CELA
Los servicios sanitarios atendieron al conductor de la moto, que resultó herido en una pierna tras la colisión ocurrida en la avenida Pardo de Cela
Una colisión entre un coche y una motocicleta en la avenida Pardo de Cela, en Ourense, dejó herido este lunes al conductor de la moto. El accidente se produjo pasadas las 18:30 horas, cerca de la rotonda del Puente del Milenio.
Según varios testigos, el motorista impactó contra el lateral del automóvil, en la zona del conductor, y salió despedido tras el golpe. La conductora del coche resultó ilesa.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y servicios sanitarios, que atendieron al motorista, que presentaba heridas en una pierna.
El accidente provocó retenciones y mayor densidad de tráfico de la habitual en la zona mientras se atendía al herido y se retiraban los vehículos implicados.
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