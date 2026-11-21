La Sección Penal (Plaza 2) del Tribunal de Instancia de Ourense ha absuelto a José Manuel R.A. del delito de lesiones con alevosía por el que Fiscalía y acusación particular pedían para él entre cuatro y cinco años de prisión, además de una orden de alejamiento y 3.000 euros de indemnización.

Los hechos juzgados ocurrieron la noche del 14 de junio de 2024 en Chaveanciños (Chandrexa de Queixa), cuando el denunciante alertó a la Guardia Civil tras sufrir una agresión en la cabeza con un sacho que precisó diez puntos de sutura y 39 días de curación. Sin embargo, la magistrada Susana Pazos Méndez acoge los argumentos de la defensa, ejercida por la abogada Celsa Rivo, al detectar “contradicciones insalvables” en las pruebas de cargo.

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La sentencia subraya las graves incoherencias entre lo declarado en el juicio por el denunciante y su principal testigo -un vecino que supuestamente lo auxilió tras verlo agazapado detrás de un pozo- frente a lo manifestado inicialmente a la Guardia Civil. En este sentido, la resolución cuestiona tanto la dinámica de la agresión relatada por la víctima -quien aseguró haber perdido el conocimiento por un pisotón en el cuello del que no quedó rastro médico alguno- como la inverosímil actuación del testigo, que abandonó el lugar sin avisar a una ambulancia ni esperar a los agentes alegando que tenía que madrugar.

A ello se suma la sólida coartada acreditada por la defensa, ya que tanto la esposa del acusado como una tercera testigo independiente lo situaron a 20 kilómetros del lugar, esperando la llegada del autobús en el que regresaba su hijo de una excursión en Trives, en la franja horaria del suceso. Ante la imposibilidad de cuadrar los tiempos y la falta de certeza probatoria, la jueza decreta su libre absolución, alzando las medidas cautelares.