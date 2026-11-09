Un jabalí de 137 kilos sorprende en Chandrexa de Quixa

La falta de un censo específico de jabalíes en el Macizo Central ourensano no impide conocer algunos detalles sobre la presencia de esta especie en sus montes. Las jornadas de caza de las cuadrillas de la zona dejan capturas de ejemplares de grandes dimensiones, como el jabalí de 137 kilos abatido recientemente por integrantes de la cuadrilla Os do Champán en Chandrexa de Queixa.

La captura se produjo durante una jornada en una zona de monte espeso y frecuentada por estos animales. Cuando los perros comenzaron a trabajar, sus ladridos alertaron de la presencia de numerosos jabalíes entre la maleza. Al detectar la presencia humana, el animal intentó cambiar de rumbo, pero el joven cazador consiguió localizarlo y abatirlo. Al acercarse comprobaron las dimensiones de la pieza y la báscula confirmó los 137 kilos de peso. La cuadrilla terminó la jornada con cinco jabalíes abatidos.

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Las capturas de grandes ejemplares también forman parte de la experiencia de los cazadores de Trives y Manzaneda, que conocen bien la presencia de esta especie en los montes de la zona. Diego Rodríguez, de la peña Sacadilla de Trives, explica que esta temporada llevan abatidos entre 24 y 25 jabalíes, aunque reconoce que las condiciones están dificultando el trabajo de los perros: “Está siendo un año de mucha sequía y a los perros les cuesta trabajar”. Rodríguez también observa una menor presencia de animales en comparación con el año pasado.

Según explica, los incendios forestales desplazaron entonces parte de la fauna desde las zonas de sierra hacia cotas más bajas, lo que favoreció los avistamientos y las capturas en esos territorios. Las experiencias de las cuadrillas con las que permiten así dibujar una aproximación a la situación del jabalí en el Macizo Cen