La campaña de vacunación contra la gripe llega a los colegios ourensanos

Los alumnos del CPI Antonio Failde, del concello de Coles, nacidos entre 2015 y 2023, disfrutaron ayer de unos minutos extra sin clase gracias al programa piloto de vacunación contra la gripe de la Xunta.

Los más pequeños del hogar fueron los protagonistas de una jornada donde se destacó la importancia de inmunizar a este segmento de la población frente al virus, no solo por la virulencia del mismo, sino porque ellos son los vectores quienes introducen el virus en el entorno familiar donde la enfermedad hace estragos en la población más vulnerable, especialmente sus abuelos.

Explicaba Manuel Pardo, delegado de la Xunta en Ourense, en su visita al colegio: “liberan maior cantidade de virus, durante un tempo máis prolongado e propágana facilmente entre a súa contorna”, aclaraba Pardo. Y es que los porcentajes de niños hospitalizados con cuadros de gripe muy graves superan incluso a los adultos.

Durante todas estas explicaciones, los alumnos iban pasando, de uno a uno y en fila, al puesto de vacunación donde el método de administración de la vacuna les sorprendió. Levanta la cabeza e intenta abrir la nariz todo lo que puedas se les pedía y es que la dosis era administrada por via intranasal. Este hecho fue muy bien recibido entre la muchachada ya que a ninguno le apetecía enfrentarse a una aguja.

El CPI Antonio Failde de Coles se encuentra entre los 13 colegios colaboradores de este programa piloto de vacunación pertenecientes al área sanitaria Ourense, Verín y O Barco de Baldeorras. En Ourense ciudad la vacuna es administrada, previa autorización firmada por los padres, en 2 colegios: El CEIP Plurilingüe Irmáns Villar y el CPR Plurilingüe Divina Pastora.