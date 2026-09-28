Vacunación de la gripe y el COVID en Ourense, fechas, colectivos y cómo pedir cita.

Con la llegada del otoño y la bajada de las temperaturas comienza la época del año en la que algunos virus respiratorios aumentan su circulación. Es el caso de la gripe, que tiene un marcado carácter estacional, mientras que el covid puede mantener su circulación durante todo el año y registrar repuntes.

Por ello, las autoridades sanitarias ponen en marcha sus campañas de vacunación de cara a los meses de otoño e invierno, cuando aumenta la circulación de diferentes virus respiratorios.

Cuándo empieza la vacunación contra la gripe

La campaña de vacunación frente a la gripe y el covid en Galicia comienza el 28 de septiembre de 2026 y se desarrollará de forma progresiva hasta el 31 de diciembre. En Ourense, la vacunación se realizará principalmente en los centros de salud, además de en residencias, domicilios de personas inmovilizadas y colegios incluidos en el programa escolar.

La incorporación de los diferentes colectivos se realizará de manera escalonada, dando prioridad a las personas con mayor riesgo de sufrir complicaciones por estas infecciones.

En el caso de la vacunación infantil contra la gripe, el programa comenzará el 13 de octubre.

La vacunación contra la gripe y el covid comienza mañana en Galicia. | XESÚS FARIÑAS

Colectivos que se vacunan primero

La campaña establece diferentes grupos de población a los que se recomienda la vacunación frente a la gripe y el covid. Entre ellos se encuentran las personas de mayor edad, los pacientes con determinadas enfermedades y condiciones de riesgo, las embarazadas y determinados profesionales.

Mayores de sesenta años

Las personas mayores forman uno de los principales grupos de la campaña. Una de las novedades de este año es la ampliación de la vacuna antigripal de alta carga a las personas de 65 a 69 años.

La vacunación busca reducir el riesgo de complicaciones asociadas a la gripe en una población especialmente vulnerable ante estas infecciones.

Este colectivo se encuentra entre los prioritarios dentro del calendario que comienza el 28 de septiembre. El objetivo marcado por Sanidade es alcanzar al menos un 75% de cobertura frente a la gripe entre las personas de 60 años o más, además de elevar la vacunación entre niños, embarazadas y profesionales sanitarios.

Enfermos crónicos

También están incluidos en la campaña los pacientes con enfermedades crónicas y otras condiciones de riesgo que pueden aumentar las posibilidades de sufrir complicaciones si contraen la gripe o el covid.

Entre los colectivos contemplados también se encuentran los profesionales sanitarios y sociosanitarios y las personas que conviven o cuidan de personas especialmente vulnerables.

La incorporación de estos grupos será progresiva. Una vez cubiertos los colectivos prioritarios, el Sergas irá ampliando la convocatoria al resto de personas incluidas en la campaña y a quienes soliciten la vacunación.

Cómo pedir cita

La vacunación se realizará mediante cita previa, siguiendo el calendario establecido para cada grupo de población. El Sergas habilita diferentes vías para gestionar la cita, tanto a través de internet como por teléfono y, cuando corresponda, en los propios centros de salud.

Cita previa por internet

La cita podrá gestionarse a través de los canales digitales del Sergas, incluida su aplicación móvil, una vez que se abra el plazo correspondiente para cada grupo.

El usuario podrá consultar las opciones disponibles y seleccionar el centro en el que desea recibir la vacuna.

Cita previa por teléfono

Los usuarios también podrán recurrir a la vía telefónica para solicitar la cita de vacunación cuando se abra el plazo correspondiente.

El Sergas contempla además un sistema de llamadas para facilitar la vacunación de aquellas personas que no hayan acudido a su primera convocatoria y ampliar así la cobertura de la campaña.

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Cita en tu centro

Los centros de salud serán los principales puntos para administrar las vacunas en el área sanitaria de Ourense.

En función del colectivo al que pertenezca cada persona, la vacunación podrá organizarse mediante dispositivos específicos en residencias, centros educativos o domicilios.

La posibilidad de solicitar cita se abrirá de forma progresiva para cada uno de los grupos incluidos en la campaña.

Puntos de vacunación en Ourense

Los centros de salud del área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras concentrarán buena parte de la vacunación durante la campaña.

También se administrarán vacunas en residencias de mayores y centros de personas con discapacidad, mientras que las personas inmovilizadas podrán recibirlas en sus propios domicilios.

La campaña incorpora además a los centros educativos para facilitar la vacunación de los menores. En Galicia, el programa escolar se desarrollará en 75 colegios, mientras que en el área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco participarán 13 centros.

La vacunación infantil frente a la gripe comenzará el 13 de octubre y estará dirigida a los menores incluidos en los grupos establecidos para esta campaña.

Una vacunación dentro de la campaña de inmunización infantil frente al virus respiratorio sincitial. | Xunta de Galicia

Efectos secundarios más frecuentes

Las vacunas frente a la gripe y el covid pueden provocar algunas reacciones leves y transitorias. No todas las personas presentan efectos secundarios y, cuando aparecen, suelen desaparecer por sí solos en pocos días.

Los más habituales son:

Dolor, sensibilidad o molestia en la zona donde se administra la vacuna.

Enrojecimiento o ligera inflamación alrededor del punto de inyección.

Cansancio o sensación de debilidad , especialmente durante las horas posteriores.

Dolor de cabeza , generalmente leve y temporal.

Dolores musculares o articulares .

Malestar general , similar al que puede aparecer durante una infección leve.

Fiebre o unas décimas de temperatura , especialmente durante las primeras horas.

Escalofríos, aunque son menos frecuentes.

Estas reacciones forman parte de la respuesta del organismo a la vacuna y no significan que la persona haya contraído la gripe o el covid por haberse vacunado.

Los efectos suelen aparecer durante las primeras horas o días posteriores y desaparecen en poco tiempo. Las reacciones graves son poco frecuentes. Si aparece una reacción intensa, síntomas que no mejoran o cualquier manifestación que genere preocupación, se recomienda consultar con un profesional sanitario.

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Vacunación en embarazadas

Las mujeres embarazadas forman parte de los colectivos a los que se recomienda la vacunación durante la campaña.

La inmunización frente a la gripe durante el embarazo permite reducir el riesgo de complicaciones para la madre y también contribuye a proteger al bebé durante sus primeros meses de vida gracias a los anticuerpos que se transmiten durante la gestación.

La campaña de vacunación frente a la gripe y el covid permanecerá activa hasta el 31 de diciembre, con la incorporación progresiva de los diferentes grupos de población. Consultar las fechas, conocer quién puede vacunarse y saber cómo pedir cita son las claves para afrontar la temporada de gripe y covid con mayor protección.