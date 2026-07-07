Aparatoso accidente múltiple entre una hormigonera, una furgoneta y tres coche, con varios heridos en Gustei
CIRCULACIÓN CORTADA
El accidente de tráfico, registrado junto a la gasolinera de Gustei, en Coles, ha obligado a movilizar a los servicios de emergencia tras recibirse un aviso automático del sistema eCall y la llamada de uno de los implicados en el siniestro
Un aparatoso accidente de tráfico con varios vehículos implicados, entre ellos un camión hormigonera, una furgoneta y tres coche, obligó a movilizar a numerosos servicios de emergencia, este martes, en la N-525, a la altura del punto kilométrico 246, en Gustei, junto a la gasolinera de la localidad de Coles.
El 112 Galicia recibió el aviso alrededor de las 15.00 horas a través del sistema automático de llamada de emergencia (eCall) de uno de los vehículos implicados y de uno de los implicados que alertó de la colisión.
En un primer momento, los ocupantes indicaron que no era necesaria asistencia sanitaria, aunque posteriormente comunicaron que una de las personas implicadas sí precisaba atención médica. Además, informaron de que no había personas atrapadas, aunque varios ocupantes presentaban heridas y molestias.
Las imágenes del siniestro muestran la violencia del impacto. Uno de los vehículos, de color oscuro, fue el que sufrió los daños más importantes y quedó prácticamente reducido a un amasijo de hierros, mientras que el resto de los turismos también presentaban importantes desperfectos. Tras la colisión, los vehículos quedaron cruzados sobre la calzada, obstaculizando la circulación en la N-525.
Uno de los vehículos accidentados comenzó a echar humo tras el impacto, mientras que los coches quedaron atravesados en la calzada, dificultando la circulación por la vía.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del GES de Pereiro de Aguiar, el SPEIS O Carballiño-Ribeiro, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Coles, una ambulancia del 061 y agentes de la Guardia Civil de Tráfico, que se hicieron cargo de la regulación del tráfico y de la investigación de las causas del accidente.
Por el momento no han trascendido las circunstancias exactas del siniestro. El choque se produjo en un punto de la carretera donde confluyen varias incorporaciones, por lo que los agentes trabajan para determinar cómo se produjo la colisión.
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