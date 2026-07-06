Se queda dormido, destroza un coche y vuelca el suyo de madrugada en Ourense

Imagen del accidente de tráfico en la avenida de Santiago, Ourense

Un accidente de tráfico se saldó con dos personas heridas esta madrugada de domingo a lunes en Ourense. Alrededor de las 1:10 horas, un Opel Astra de color blanco circulaba por la avenida de Santiago cuando, a la altura del número 97, impactó contra otro coche estacionado.

Como consecuencia de la colisión frontolateral, el conductor perdió el control del vehículo y acabó volcando. Asimismo, otro coche aparcado pocos metros por delante también resultó afectado.

Según los servicios sanitarios que acudieron a prestar asistencia a los dos heridos (ocupantes del coche volcado), el conductor del Opel se quedó dormido al volante. También acudió hasta el lugar la Policía Local de Ourense.