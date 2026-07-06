ACCIDENTE DE TRÁFICO
Se queda dormido, destroza un coche y vuelca el suyo de madrugada en Ourense
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Un accidente de tráfico se saldó con dos personas heridas esta madrugada de domingo a lunes en Ourense. Alrededor de las 1:10 horas, un Opel Astra de color blanco circulaba por la avenida de Santiago cuando, a la altura del número 97, impactó contra otro coche estacionado.
Como consecuencia de la colisión frontolateral, el conductor perdió el control del vehículo y acabó volcando. Asimismo, otro coche aparcado pocos metros por delante también resultó afectado.
Según los servicios sanitarios que acudieron a prestar asistencia a los dos heridos (ocupantes del coche volcado), el conductor del Opel se quedó dormido al volante. También acudió hasta el lugar la Policía Local de Ourense.
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