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Se queda dormido, destroza un coche y vuelca el suyo de madrugada en Ourense

ACCIDENTE DE TRÁFICO

Dos personas resultaron heridas en Ourense después de que un vehículo chocara contra un coche estacionado y acabara volcando en la avenida de Santiago, en un accidente que, según los servicios sanitarios, pudo deberse a que el conductor se quedó dormido al volante.

La Región
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Publicado: 06 jul 2026 - 17:52 Actualizado: 06 jul 2026 - 18:02
Imagen del accidente de tráfico en la avenida de Santiago, Ourense
Imagen del accidente de tráfico en la avenida de Santiago, Ourense | Cedida

Un accidente de tráfico se saldó con dos personas heridas esta madrugada de domingo a lunes en Ourense. Alrededor de las 1:10 horas, un Opel Astra de color blanco circulaba por la avenida de Santiago cuando, a la altura del número 97, impactó contra otro coche estacionado.

Como consecuencia de la colisión frontolateral, el conductor perdió el control del vehículo y acabó volcando. Asimismo, otro coche aparcado pocos metros por delante también resultó afectado.

Según los servicios sanitarios que acudieron a prestar asistencia a los dos heridos (ocupantes del coche volcado), el conductor del Opel se quedó dormido al volante. También acudió hasta el lugar la Policía Local de Ourense.

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