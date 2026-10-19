Coles ya tiene candidato por el PP para la alcaldía

El PP de Ourense ha designado a Fernando Sotelo como su candidato a la Alcaldía de Coles para las elecciones municipales del próximo 23 de mayo de 2027. La formación popular apuesta por un perfil con una trayectoria consolidada en el tejido empresarial local del sector del automóvil para encabezar un proyecto enfocado en la mejora de los servicios y la atracción de nuevos residentes.

Sotelo toma el relevo de Francisco Javier Fernández, portavoz del grupo municipal en los comicios de 2023 y actual responsable de la gestora local constituida el pasado mes de julio. En sus primeras declaraciones tras el anuncio, el candidato marcó como prioridad estratégica el desarrollo urbanístico: "Tenemos que atraer a gente, darles facilidades para que se decidan a residir aquí. Esa fijación de población traerá un conjunto de servicios que mejorará la calidad de vida en el municipio", aseguró.

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La candidatura cuenta con el aval explícito del presidente provincial del partido y titular de la Diputación, Luis Menor, quien destacó la cercanía y la capacidad de Sotelo para "bajar a pie de calle" al frente de una lista que combinará experiencia y renovación. Menor expresó su confianza en liderar un cambio de gobierno en un concello que definió como "popular", recordando el respaldo de más del 46% de los votos cosechado por la formación en las elecciones autonómicas de 2024.