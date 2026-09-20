Coles celebró 25 años de impulso a razas autóctonas

La Federación de Razas Autóctonas de Galicia (Boaga) celebró en Coles sus 25 años de actividad. La entidad, que agrupa a los protectores de cinco razas bovinas en peligro de extinción (cachena, caldelá, frieiresa, limiá y vianesa), además de la Galiña de Mos, la Ovella Galega y la Cabra Galega, se dio cita en el Pazo de Fontefiz, en Coles.

Ourense cuenta con cinco razas bovinas en peligro de extinción (cachena, caldelá, frieiresa, limiá y vianesa

Este emplazamiento tiene una gran relevancia para el sector, ya que alberga el Centro de Recursos Zooxenéticos de Galicia y el Banco de Germoplasma Animal de Galicia, instalaciones vitales para asegurar la supervivencia de las razas.

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Desde su creación en el año 2001, centrada inicialmente en el bovino, Boaga ha lincorporado a los criadores de ovejas y gallinas, y en 2022 sumó a la cabra gallega. El censo de vacas adultas pasó de apenas 800 ejemplares a cerca de 10.000, y con todas las especies, alcanzan las 20.000 cabezas. La Federación cuenta hoy con más de 700 ganaderos, un crecimiento notable frente a los 160 que iniciaron los planes de conservación, con ayudas de cerca de 400.000 euros por parte de la Xunta.