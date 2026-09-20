Coles celebró 25 años de impulso a razas autóctonas

GANADERÍA

La Federación de Razas autóctonas de Galicia ha superado las 20.000 cabezas de ganado y celebró sus bodas de plata en la localidad ourensana de Coles.

Foto de familia de los asistentes al aniversario en Coles.
Foto de familia de los asistentes al aniversario en Coles. | Martiño Pinal

La Federación de Razas Autóctonas de Galicia (Boaga) celebró en Coles sus 25 años de actividad. La entidad, que agrupa a los protectores de cinco razas bovinas en peligro de extinción (cachena, caldelá, frieiresa, limiá y vianesa), además de la Galiña de Mos, la Ovella Galega y la Cabra Galega, se dio cita en el Pazo de Fontefiz, en Coles.

Ourense cuenta con cinco razas bovinas en peligro de extinción (cachena, caldelá, frieiresa, limiá y vianesa

Este emplazamiento tiene una gran relevancia para el sector, ya que alberga el Centro de Recursos Zooxenéticos de Galicia y el Banco de Germoplasma Animal de Galicia, instalaciones vitales para asegurar la supervivencia de las razas.

Desde su creación en el año 2001, centrada inicialmente en el bovino, Boaga ha lincorporado a los criadores de ovejas y gallinas, y en 2022 sumó a la cabra gallega. El censo de vacas adultas pasó de apenas 800 ejemplares a cerca de 10.000, y con todas las especies, alcanzan las 20.000 cabezas. La Federación cuenta hoy con más de 700 ganaderos, un crecimiento notable frente a los 160 que iniciaron los planes de conservación, con ayudas de cerca de 400.000 euros por parte de la Xunta.

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