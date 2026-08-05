Detenida una trabajadora doméstica en Coles por robos de más de 30.000 € a personas mayores

Una investigación del Equipo Roca de la Guardia Civil de Ourense, desarrollada en el marco de la operación “Milkia”, ha culminado con la detención de una mujer de 53 años y nacionalidad brasileña, con domicilio en Cales, en el municipio de Coles. A la arrestada se le atribuyen cuatro delitos de hurto y un robo con fuerza ejecutado en el interior de un inmueble mientras su propietaria se encontraba en misa.

Momento de la detención en Coles | Guardia Civil

La sospechosa aprovechaba su trabajo como empleada del hogar en diversas viviendas de la zona, habitadas por personas de avanzada edad, para apoderarse progresivamente de sus pertenencias. El valor global de lo sustraído asciende a 10.160 euros en efectivo y 20.200 euros en piezas de joyería.

Con la autorización del Tribunal de Instancia (Sección de Instrucción Plaza Uno de Ourense), los agentes realizaron un registro en el domicilio de la acusada, donde interceptaron dinero en efectivo, relojes y diversas joyas. Además de la detención de la principal implicada, los investigadores han puesto bajo la condición de investigado a un varón de 26 años que convivía con ella en la misma vivienda.