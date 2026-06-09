Varios heridos y un atrapado en un fuerte impacto entre dos coches en Cambeo, Coles

Un grave accidente de tráfico dejó varios heridos y una persona atrapada en uno de los vehículos en la tarde de este martes, 9 de junio, en el kilómetro 257 de la N-525 a su paso por Cambeo, en Coles. A las 17:08 horas de la tarde se informaba de un fuerte impacto entre dos coches que precisó de la intervención de los servicios de emergencia.

En las imágenes se pueden ver los servicios de emergencia en el lugar del suceso, así como la parte trasera de uno de los vehículos destrozada y la parte delantera del otro completamente achatada, en consonancia con el tipo de impacto que se dio. Se sabe que a pesar de la gravedad y lo aparatoso del accidente, ninguna de las personas resultó herida grave.

El estado en el que quedó uno de los vehículos tras el fuerte impacto en Cambeo, Coles | José Paz

Hasta el punto se desplazaron Urxencias Sanitarias, GES de Pereiro de Aguiar, bomberos de O Carballiño, Protección Civil de Coles y Guardia Civil de Tráfico.