ACCIDENTE DE TRÁFICO
Varios heridos y un atrapado en un fuerte impacto entre dos coches en Cambeo, Coles
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Un grave accidente de tráfico dejó varios heridos y una persona atrapada en uno de los vehículos en la tarde de este martes, 9 de junio, en el kilómetro 257 de la N-525 a su paso por Cambeo, en Coles. A las 17:08 horas de la tarde se informaba de un fuerte impacto entre dos coches que precisó de la intervención de los servicios de emergencia.
En las imágenes se pueden ver los servicios de emergencia en el lugar del suceso, así como la parte trasera de uno de los vehículos destrozada y la parte delantera del otro completamente achatada, en consonancia con el tipo de impacto que se dio. Se sabe que a pesar de la gravedad y lo aparatoso del accidente, ninguna de las personas resultó herida grave.
Hasta el punto se desplazaron Urxencias Sanitarias, GES de Pereiro de Aguiar, bomberos de O Carballiño, Protección Civil de Coles y Guardia Civil de Tráfico.
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