Detenido en Coles por acuchillar a su expareja

Esta es una última hora de la que informa La Región sobre un presunto caso de violencia de género en el concello de Coles. Dos personas que habrían mantenido una relación han protagonizado una agresión, en la que ambos han resultado heridos.

Según las primeras informaciones, él se habría saltado la orden de alejamiento. El hombre fue trasladado al Complejo Hospitalario de Ourense (CHUO) para ser tratado de las heridas de arma blanca que presentaba.

Agresión en las vísperas del 8M

Esta agresión tiene lugar días antes de la celebración del ocho de marzo un día en el que se recuerda todas las víctimas de la violencia machista y en el que el Concello mantiene una posición muy activa

En el momento en el que se contraste y se cuenten con nuevos datos confirmados sobre este suceso La Región irá informando a través de su página web y sus redes sociales y toda la información mañana en el periódico.