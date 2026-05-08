José Ángel Vázquez, representante de la comisión de las fiestas de San Miguel: “Los vecinos se han involucrado”

Las fiestas de San Miguel, en Barra de Miño, han experimentado en los últimos años revalorización y visibilidad. Según comenta José Ángel Vázquez Barquero, integrante de la comisión durante los últimos años, “llevamos desde 2024 trabajando en la recuperación de la fiesta. Estuvo casi 10 años sin hacerse. Cada vez hay menos gente, los bares y locales cierran y corríamos el riesgo de perder las fiestas. Creemos que es necesario recuperar las fiestas para mantener la vida en los pueblos”.

Comisión

Una comisión de fiestas fue la que tomó la iniciativa. “Antes lo habitual era que la comisión rotase y cada año era una aldea la que se encargaba de organizar las fiestas. Hoy en día eso es más difícil y nuestra labor fue involucrar a gente y vecinos de todas las parroquias, aunque la mayoría sean de la parroquia de San Miguel de Melias. Además, reunimos un grupo de gente de un perfil intergeneracional, con personas de todas las edades que colaboran en la medida de su disponibilidad”, comenta Barquero. La comisión está formada por unas 27 personas, un ejemplo del grado de implicación de los vecinos de la zona en la recuperación de la fiesta.

Esta comisión no solo organiza estas fiestas de San Miguel sino también las de El Carmen, en el mes de julio y los magostos en noviembre.

Barquero se muestra satisfecho de la implicación de los vecinos en la fiesta. “La gente se ha involucrado tanto ayudando como a nivel de participación económica. Estamos muy contentos por la manera en que la gente se ha sumado. Además, aquí no hay cotas y cada uno da y aporta lo que puede”, comenta.

En cuanto al programa festivo, el representante de la comisión destaca la organización de la cena popular que “es un momento de encuentro de todos los vecinos. Incluso contamos con vecinos que residen en Valencia y que vendrán a la fiesta. Algo que es muy valorar, dado que estamos en el mes de mayo. En las fiestas del verano también vienen residentes que están en Alemania u otros países”. Barquero recuerda que la cena popular comenzará a las 21,00 horas y se celebrará bajo carpa “porque la climatología en esta época del año es la que es” y tendrá un precio asequible.

Según comenta José Ángel Barquero este año entendieron que era oportuno contemplar en el programa no solo actuaciones propiamente festivas sino también alguna que otra actividad cultural complementaria. En las fiestas de San Miguel estas actividades serán las actuaciones del Coro Encantiño (sábado, 12,00 horas) y el concierto de la banda Santádega (sábado, 13,15 horas).

Fiestas del Carmen

La comisión ha presentado en paralelo las fiestas del Carmen para los días 17, 18 y 19 de julio y ya anticipa que tendrán novedades interesantes y un programa cultural amplio que incluirá la presentación del libro, “Los Rodríguez. Una saga en la ebanistería ourensana”. Estos empresarios del mueble de la zona que fueron en su momento los creadores, por ejemplo, de las escaleras de madera del Concello de Ourense, entre otras cosas. “Hace años se publicó un libro sobre su historia y nunca se había hecho una presentación”, comenta Barquero. Otra actividad en la que están trabajando para esas fechas es el concurso vídeos cortos “Sobre barra de miño” con la idea de promocionar la zona de Barra de Miño. En breve saldrán las bases. En la programación de ambas fiestas, la comisión ha contado con un nutrido grupo tanto de empresas como de entidades colaboradoras.