Ladrones de cementerio: Roban en Coles 12 figuras de bronce

Los cementerios suelen ser un lugar de paz, la cual solo se ve puntualmente afectada por el tránsito de los que, flores en mano, van a honrar a sus muertos. Sin embargo, hay quienes ven en este lugar de descanso eterno un nicho para hacerse con un jugoso botín que les permita sacar rédito económico.

Estos últimos actuaron este fin de semana en el Cementerio de San Eusebio de Peroxa, ubicado en Coles. Se sospecha que ocurrió la noche del domingo, pero nadie puede fijar una hora concreta, ya que los cementerios no son un lugar que esté continuamente vigilado, por lo menos por los vivos. Sin embargo, este espacio santo de la parroquia de Ferreiros despertó este lunes con menos objetos de valor de los que tenía el pasado viernes.

Esto se debe a que una o varias personas accedieron a este recinto y se llevaron en torno a doce figuras de bronce que estaban en los panteones del cementerio, según fuentes municipales. Estatuillas, como por ejemplo cristos, que custodiaban el descanso eterno de los muertos, en las que los ladrones solo ven un mero objeto que vender para conseguir dinero rápido. El bronce cotiza al alza y está muy buscado en el mercado negro de la chatarra, ya que está compuesto por cobre, uno de los metales no preciosos mejor pagados en el mercado del reciclaje. Los ladrones suelen trocear estos materiales, ya que se vende al peso.

Actúan en lugares poco vigilados y donde los objetos robados tardan en echarse en falta. Eso les da una ventaja estratégica, ya que la falta de concreción temporal hace que sea más difícil seguir el rastro que dejan. No les importa que sea un lugar religioso ni el daño que pueden causar, solo el valor del botín. Sin embargo, estos robos de objetos sacros, más allá del tema económico, causan un profundo dolor sentimental.