Manuel Rodríguez renuncia a la alcaldía de Coles tras 19 años al frente: "Hai que dar paso a aire fresco"

El Concello de Coles vivirá este viernes un relevo histórico en su corporación municipal. Manuel Rodríguez, el alcalde socialista que ha ostentado el bastón del mando del municipio durante casi dos décadas, formalizará en el pleno su renuncia al cargo. Tras 19 años al frente del consistorio, Rodríguez ha tomado la decisión de dar un paso a un lado al alcanzar la edad de jubilación: "Era unha decisión que fun meditando, xubílome, hai que dar paso a aire fresco", ha confesado el regidor sobre los motivos de su salida.

La trayectoria de Manuel Rodríguez en Coles comenzó en mayo de 2007. Tras un primer mandato en coalición con el BNG, el alcalde logró consolidar un liderazgo basado en sucesivas mayorías absolutas que se han mantenido hasta la fecha. A pesar de dejar el bastón de mando, Rodríguez no se desvinculará totalmente del día a día municipal, ya que su intención es permanecer como concejal hasta que finalice el actual mandato para facilitar la transición.

El relevo lo tomará Susana Rodríguez, actual teniente de alcalde y responsable de áreas de como Cultura o Servicios Sociales. Susana, que ya cuenta con proyección provincial tras tomar posesión como diputada en la Diputación de Ourense el pasado mes de febrero, asumirá oficialmente la alcaldía el próximo 21 de marzo.