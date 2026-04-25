La Región premia los mejores maios y coplas populares

La Región acaba de presentar la convocatoria para participar en el “Concurso de maios y coplas 2026”, una iniciativa que busca reconocer las mejores creaciones en distintas categorías tradicionales y creativas. Las personas interesadas -ya sean particulares, centros educativos o asociaciones- podrán inscribirse en el formulario disponible en la web pressclub.laregion.es/sorteos o mediante el código QR incluido en el anuncio oficial. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 2 de mayo a las 12:00 horas.

Los trabajos presentados deberán estar registrados y expuestos en la calle del Paseo el día 3 de mayo, momento en el que un jurado designado por la organización elegirá a los ganadores en cada categoría. Cada participante solo podrá concurrir una vez al certamen.

El concurso contempla diversas modalidades. En la categoría de “maio artístico” se valorarán recreaciones de escenas cotidianas, monumentos o personajes elaborados con elementos tradicionales y con dimensiones mínimas de un metro cúbico. El premio consistirá en vales por valor de 1.000 euros en Leroy Merlin y otros 1.000 euros en Coren Grill.

Por su parte, el “maio tradicional” premiará las estructuras clásicas en forma de pirámide, cono o cruceiro, con una altura mínima de 1,5 metros. El ganador recibirá un vale de 700 euros en las tiendas Bermello. Esta misma cuantía se otorgará también en la categoría de “maio creativo”, que admite representaciones libres con cualquier técnica o material, siempre que superen el metro de altura.

En cuanto a las coplas, el certamen distingue entre modalidad infantil -dirigida a centros educativos y menores de 18 años- y adultos. La categoría infantil otorgará premios de 200 euros en Librería Tanco y 500 euros en Grupo Cuevas, mientras que la mejor copla de adultos será reconocida con vales de 500 euros en Grupo Cuevas y otros 500 euros en Bermello, valorándose especialmente la retranca, el ritmo y la melodía tradicional.

Además, el jurado concederá un premio especial La Región al mejor maio del certamen, dotado con 1.000 euros en metálico.

Con esta convocatoria, el periódico reafirma su compromiso con la promoción de una de las tradiciones más emblemáticas de la cultura popular.