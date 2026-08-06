La mujer detenida en Coles por robos de más de 30.000 euros comenzó a vender joyas hace un año

El Equipo Roca de la Guardia Civil de Ourense detuvo a una mujer, de 53 años y origen brasileño, por apoderarse de joyas y dinero en viviendas de la aldea de Cales (Coles) en las que trabajaba haciendo labores domésticas. Concretamente, está investigada por cuatro hurtos y un robo con fuerza ocurridos entre principios de este año y junio.

En el último de ellos, accedió presuntamente a una vivienda en la que había trabajado recientemente forzando la puerta. Una vez en el interior, fue sorprendida por la propietaria, quien le reprochó que estuviese en su casa, a lo que su exempleada le respondió con alguna excusa. La moradora se fue a misa y al volver se encontró con que habían robado en su casa.

La minuciosa investigación del Equipo Roca permitió relacionar a la detenida con este robo y otros cuatro hurtos en el marco de la operación bautizada como “Milkia”. Las pesquisas lograron determinar que la mujer se aprovechaba de su trabajo en casas habitadas por personas de avanzada edad para sustraer joyas y dinero en efectivo. El botín del que presuntamente se apoderó estaba compuesto por relojes de alta gama -alguno con un importe superior a 5.000 euros-, cadenas o anillos, objetos valorados en 20.200 euros.

La detenida era precisamente el denominador común de todos los hechos delictivos, por lo que el foco de la investigación se centró en ella. Los agentes lograron recabar las ventas que había hecho y ya comprobaron que figuraban numerosas joyas. A partir de ahí, hicieron un reconocimiento de las mismas con las víctimas y le tomaron declaración.

Una vez reunidos los indicios suficientes, solicitaron una autorización a la Plaza 1 de la Sección de Instrucción de Ourense para realizar un registro domiciliario de esta mujer brasileña. La entrada dio sus frutos y los integrantes del Equipo Roca lograron encontrar varios objetos hurtados, por lo que procedieron a la detención de la presunta autora.

Botín incautado por los agentes del Equipo Roca a la mujer detenida. | GUARDIA CIVIL

Además, en la causa figura como investigado un joven de 26 años que residía en el domicilio debido a que en su habitación encontraron alguno de los objetos hurtados. La mujer pasó a disposición judicial por estos hechos decretando el magistrado su libertad.

Ventas desde hace un año

Según fuentes consultadas, la investigación permitió averiguar que constan numerosas ventas de joyas por parte de la detenida desde julio del año pasado, cuando empezó a trabajar realizando labores domésticas en viviendas, por lo que no se descarta que pueda haber más afectados. De hecho, en este tipo de investigaciones una de las complejidades habituales es que hay víctimas vulnerables, normalmente debido a su edad, que no llegan a denunciar.