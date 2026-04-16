Detenida una vecina de O Carballiño por robar joyas con un valor superior a 30.000 euros

La Guardia Civil de Ribadavia ha detenido a una vecina de O Carballiño en el marco de la operación RELIQUIA como presunta autora de un delito continuado de hurto, con al menos 14 denuncias, y con los agravantes de abuso de confianza y vulnerabilidad de las víctimas.

La investigación se inició en enero de 2026 tras la denuncia de una vecina de Ribadavia que alertó del hurto de varias joyas en su domicilio sin signos de forzamiento. A partir de ese momento, los agentes comenzaron a recabar información para esclarecer lo sucedido.

Las pesquisas permitieron determinar que una trabajadora del servicio de ayuda a domicilio que atendía a la denunciante había vendido durante los años 2024 y 2025 múltiples joyas en establecimientos de compra y venta de O Carballiño y Ourense.

Tras el reconocimiento de las piezas sustraídas y ante la sospecha de que pudiera haber más afectados, la Guardia Civil amplió la investigación. De este modo, logró identificar a otras personas que habían sido atendidas por la detenida, la mayoría personas de avanzada edad, lo que permitió elevar el número de víctimas a 14.

En total, los agentes han conseguido recuperar e identificar 38 joyas reconocidas por sus propietarios, si bien no ha sido posible determinar la procedencia de todas ellas, en parte debido a la edad de algunas víctimas y al fallecimiento de otras.

El valor de los objetos vendidos por la detenida supera los 30.000 euros, según las estimaciones realizadas durante la investigación.

La mujer fue detenida y puesta a disposición judicial, mientras la Guardia Civil continúa con las gestiones para tratar de esclarecer el origen del resto de las joyas y determinar si existen más víctimas relacionadas con estos hechos.