Susana Vazquez asume la alcaldía de Coles prometiendo continuidad

Susana Vázquez, nueva alcaldesa de Coles, recibe el bastón de mando de manos de Manuel Rodríguez durante la ceremonia de relevo en la casa consistorial.

Coles vivió esta mañana un relevo histórico en su casa consistorial. Manuel Rodríguez entregaba el bastón de mando tras casi dos décadas al frente de la corporación, y se elegía a la edil Susana Vázquez para relevarlo a un año de los comicios municipales.

La nueva regidora, la primera de la localidad desde la llegada de la democracia, reconocía que "chego nun momento particular, a un ano do remate do mandato", pero se mostraba al mismo tiempo orgullosa de "romper o teito de cristal" que apartó a la mujer de los lugares de decisión.

Durante su primer discurso como alcaldesa, indicaba entre sus prioridades "recuperar terras abandonadas, continuar á senda ata os Peares, un censo de vivendas en ruinas para a súa rehabilitación, e seguir avanzando na eficiencia enerxética", prometiendo además cercanía a los vecinos, puesto que "o meu despacho estará nos 92 núcleos", y concluyendo tendiendo la mano a la oposición para "modernizar Coles sen perder o que nos define".

Deberes

Tanto la edil Raquel Vázquez, única representante del BNG, como desde la bancada del PP recogieron ese guante recordándole que hay "moito que facer". Particularmente la edil nacionalista le animaba a revisar la situación del Servicio de Axuda no Fogar (SAF).

Deber cumplido

Manuel Rodríguez, al término del acto, se mostraba satisfecho con el relevo, y hacía un balance de su etapa positivo por "o deber cumprido". "Deixamos aprobado o plan xeral, que vai a permitir o desenvolvemento de vivenda, e fuimos quen de facer avances na vila", señaló, admitiendo también que "puiden cometer errores" y esperando que los vecinos "poidan desculparme".