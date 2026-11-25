Un coche transportado en un camión portacoches con destino a Gómez Alén, el desguace de Coles, perdió una rueda en la recta de Cambeo justo frente al CPI Antonio Faílde a la hora de salida de clase, sin que el incidente provocara heridos ni daños a personas o vehículos.

El suceso ocurrió en torno a las 16:00 horas, coincidiendo con la salida de clase, cuando en el margen de la vía aguardaban numerosas personas y estudiantes con mochilas junto a coches estacionados y señales viales. Quienes compartieron el aviso destacaron la suerte de que el desprendimiento no golpeara a nadie ni ocurriera unos metros antes en una zona con tránsito peatonal y escolar.

Susto en la recta de Cambeo: un neumático sale despedido de un coche cargado en un camión frente al Antonio Faílde.

En las imágenes grabadas desde un vehículo se observa cómo el camión portacoches circula con varios turismos cargados por la recta de Cambeo mientras en el lateral esperan peatones y alumnos; al pasar, el coche gris situado más atrás en el camión pierde una rueda sin que se produzcan alcances ni daños materiales.