El folclore se hizo con Entrimo y Castro Caldelas

La provincia de Ourense continúa vibrando al ritmo de las danzas más ancestrales del planeta. Durante la noche de este sábado, la gran cita cultural del verano desplegó toda su magia en los Concellos de Entrimo y Castro Caldelas, ofreciendo a los espectadores una oportunidad única para conectar con las raíces de tres continentes distintos. Las XLI Xornadas de Folclore, organizadas por la Diputación de Ourense a través del Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo en colaboración con la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude de la Xunta de Galicia y los ayuntamientos anfitriones, se consolidan un año más como el gran epicentro del intercambio cultural.

La Alameda de Entrimo fue el escenario elegido para acoger las vibrantes actuaciones de las formaciones de Armenia, México y Senegal. Un total de 77 componentes cautivaron al público con un amplio abanico de expresiones artísticas. El talento del Sebastia Dance Ensemble - Taron Aesthetic Center armenio (30 miembros), la vistosidad de la Compañía Nacional de Danza Folklórica de Nieves Paniagua mexicana (31 participantes) y la fuerza rítmica del Ballet Jammu senegalés, que se sumó como última incorporación con 16 artistas, maravillaron a los presentes.

De forma simultánea, la Praza de Prado de Castro Caldelas vibró con un despliegue aún más numeroso. Hasta 92 artistas internacionales llenaron de vida la localidad, gracias al talento del Elenco Ñukanchik de Ecuador (28 artistas), el Folk Dance Group “Tucović” de Serbia, que con 35 miembros es la delegación más numerosa de esta edición, y el YiTzy Folk Dance Theatre de Taiwán (29 participantes).

Esta cita destaca de manera especial por la convivencia forjada entre delegaciones. Cada tarde, los integrantes participan en talleres de baile para intercambiar conocimientos. Esta iniciativa arrancó el año pasado como alternativa ante la suspensión de varios festivales por los trágicos incendios que asolaron la provincia. Dado el éxito cosechado en aquella compleja coyuntura, la organización consolidó estos talleres,. Tras las sesiones impartidas por México y Serbia, el turno recayó en los miembros de Senegal, y el grupo de Taiwán será el próximo responsable de ejercer como maestro.

Xinzo y Carballiño

La programación prosigue su ruta itinerante este domingo, aterrizando en dos nuevos escenarios. En Xinzo de Limia, el ambiente arrancará en el Parque do Toural a las 20,00 horas con un desfile que llevará a los grupos de Armenia, México y Senegal hasta la Praza Carlos Casares, donde iniciarán sus actuaciones a las 20,30 horas.

Por su parte, las formaciones de Ecuador, Serbia y Taiwán estrenarán un nuevo emplazamiento en Carballiño. El talento internacional se dará cita bajo el Auditorio de la Praza da Veracruz, donde el espectáculo dará comienzo a las 22,30 horas. Todas las actuaciones son de carácter gratuito.