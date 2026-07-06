CARNE DE CACHENA
Entrimo celebra por todo lo alto la Festa de Exaltación da Empanada
CARNE DE CACHENA
Un año más, y ya van 21, el concello de Entrimo atrajo a centenares de comensales animados por la posibilidad de degustar platos elaborados con productos únicos. Si bien el calor fue una constante a lo largo de toda la cita, desplazada por una prueba deportiva de su fecha habitual de junio, la Festa de Exaltación da Empanada de Forquellas e Carne de Cachena da Serra do Quinxo completó su aforo previsto con unas 600 personas llenando el polideportivo.
El alcalde, Ramón Alonso, mostró su satisfacción con el éxito de la convocatoria y puso en valor las características de los manjares que protagonizaron el copioso menú. “A empanada só a fai unha panadería de aquí e non ten capas, é unha masa aceitada de fariña de millo, con anacos de touciño e forquella, un compango de chourizo ceboleiro feito en tripa delgada, moi soboroso”, explica. Por su parte, la carne cachena se sirvió ao caldeiro y procede de ejemplares locales “que pastan na serra entre Olelas e a Barcia, pegados a Portugal. A raza foise conservando e agora goza de prestixio e recoñecemento”.
La celebración gastronómica coincidió con la feria mensual y estuvo amenizada por la charanga Brass-ass y el grupo folk Eche O Que Hai. El regidor asegura que seguirán “puxando pola festa”, y anima a todo el mundo a visitantes a descubrir el patrimonio y atractivos naturales de A Terrachán.
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