Galería | Os Caladiños de Castro Caldelas, en imágenes

El Viernes Santo en Castro Caldelas estuvo dominado por Os Caladiños que en un ambiente de solemnidad y acompañados por más de un centenar de personas acompañaron al Cristo del Santuario de Os Remedios

Más de 150 personas procesionaron acompañando al Cristo del Santuario de Os Remedios en su urna procesional en su recorrido por el Casco Histórico saliendo desde el Santuario de Os Remedios de Castro Caldelas. También estuvieron presentes miembros de la Real Cofraría do Cristo da Unción e a Nosa Señora da Serenidade de Santiago de Compostela. La Semana Santa continúa en la villa ourensana.

Durante el recorrido Bombos O Irrio de Caldelas pone la nota musical en una noche solemne en Castro Caldelas. Este sábado, 4 de abril, la alcaldesa de Castro Caldelas, Sara Inés Vega, acompañada de 60 miembros de la Cofradía de Os Remedios estará en Santiago de Compostela durante la procesión