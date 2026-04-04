PASIÓN Y SOLEMNIDAD
Galería | Os Caladiños de Castro Caldelas, en imágenes
PASIÓN Y SOLEMNIDAD
Más de 150 personas procesionaron acompañando al Cristo del Santuario de Os Remedios en su urna procesional en su recorrido por el Casco Histórico saliendo desde el Santuario de Os Remedios de Castro Caldelas. También estuvieron presentes miembros de la Real Cofraría do Cristo da Unción e a Nosa Señora da Serenidade de Santiago de Compostela. La Semana Santa continúa en la villa ourensana.
Durante el recorrido Bombos O Irrio de Caldelas pone la nota musical en una noche solemne en Castro Caldelas. Este sábado, 4 de abril, la alcaldesa de Castro Caldelas, Sara Inés Vega, acompañada de 60 miembros de la Cofradía de Os Remedios estará en Santiago de Compostela durante la procesión
Contenido patrocinado
También te puede interesar
PASIÓN Y SOLEMNIDAD
Galería | Os Caladiños de Castro Caldelas, en imágenes
IMPULSO AL COMERCIO LOCAL
Una marca de calidad abre un nuevo establecimiento en pleno centro de Castro Caldelas
CLASES FUERA DEL AULA
El CPI de Castro Caldelas llevó su aula a Santiago
Lo último
Un mundo mejor
SEGUIMIENTO DE AVES GALLEGAS
La Xunta estudiará tres tipos de aves en A Limia
LA PUNTILLA
Pensiones