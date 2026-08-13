Galería | Silencio, tumbas y un eclipse: así se convirtió el cementerio de Castro Caldelas en mirador
FENÓMENO EXCEPCIONAL
Vecinos de Castro Caldelas siguieron el eclipse total de Sol desde el cementerio de la localidad, convertido en un singular punto de observación durante el fenómeno.
El cementerio de Castro Caldelas se convirtió en un mirador improvisado para contemplar el eclipse total de Sol. Vecinos y visitantes eligieron este enclave tranquilo para seguir el fenómeno astronómico y disfrutar de sus distintas fases.
Entre lápidas y en un ambiente de silencio y expectación, los asistentes siguieron la evolución del eclipse con gafas de protección, pendientes de cada cambio en el cielo. La luz fue perdiendo intensidad a medida que avanzaba el fenómeno, creando una estampa especialmente singular en el camposanto.
Las imágenes recogen la expectación de quienes escogieron este particular escenario para contemplar el eclipse y el momento en el que la oscuridad se apoderó del cielo de Castro Caldelas.
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Galería | Un cementerio para mirar al cielo: un silencioso mirador para el eclipse total solar
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