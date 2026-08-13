Galería | Las fases del eclipse total de Sol, en fotos

Los dos extremos del eclipse de Sol total que se vivió este miércoles, 12 de agosto.

La secuencia captada por un fotógrafo de La Región, Alan Pérez, muestra paso a paso cómo la Luna fue ocultando el Sol hasta alcanzar la totalidad y recuperar después la luz.

El eclipse total de Sol, uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año, pudo seguirse este miércoles desde distintos puntos de la provincia de Ourense. Un fotógrafo de La Región, Alan Pérez, logró captar todas las fases del eclipse, desde los primeros momentos en los que la Luna comenzó a ocultar el disco solar hasta la totalidad y la posterior recuperación de la luz.

Del sol en su totalidad hasta la oscuridad cerrada durante el punto clave del eclipse.

La secuencia permite observar paso a paso la evolución del fenómeno, que convirtió durante unos instantes parte de la provincia en un auténtico mirador al cielo. Te dejamos las secuencias principales explicadas desde los puntos más destacados de la secuencia:

1. Comienza el eclipse

La Luna empieza a colocarse delante del Sol y el disco solar comienza a quedar oculto de forma progresiva.

2. Eclipse parcial

A medida que la Luna avanza, una parte cada vez mayor del Sol queda cubierta, reduciéndose progresivamente la cantidad de luz.

3. Últimos instantes antes de la totalidad

La Luna está a punto de cubrir por completo el Sol. La luz disminuye notablemente y el cielo adquiere un aspecto diferente mientras se acerca la fase de totalidad.

4. Totalidad

La Luna cubre completamente el disco solar y se produce la fase más espectacular del eclipse. Durante unos instantes, la corona solar puede observarse alrededor de la silueta lunar.

5. Fin de la totalidad

La Luna comienza a desplazarse y el Sol vuelve a aparecer poco a poco. La luz recupera progresivamente su intensidad.

6. Eclipse parcial de salida

El disco solar continúa recuperándose hasta quedar completamente visible. El eclipse llega así a su final, después de varias horas de evolución en el cielo.