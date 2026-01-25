¿Sabe usted que hay quien pone al mal tiempo, buena cara, y de qué manera?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, unas vecinas de Castro Caldelas desafían al frío de la borrasca Ingrid
¿Sabe usted que hay quien pone al mal tiempo, buena cara, y de qué manera? ¿Que les pregunten si no a estas vecinas de Castro Caldelas, que ni cortas ni perezosas, se reunieron en mangas de camisa al lado de la piscina, con el parasol abierto y rodeadas de nieve? ¿Que se ve que en tierras de Caldelas, los vecinos, y no vecinos, ya están hechos a esto de las inclemencias meteorológicas?
