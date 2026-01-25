ENTROIDO DE XINZO
¿Sabe usted que hay quien pone al mal tiempo, buena cara, y de qué manera?

Hoy, en el Quen cho dixo, unas vecinas de Castro Caldelas desafían al frío de la borrasca Ingrid

Vecinas de Castro Caldelas durante la borrasca Ingrid | La Región

¿Sabe usted que hay quien pone al mal tiempo, buena cara, y de qué manera? ¿Que les pregunten si no a estas vecinas de Castro Caldelas, que ni cortas ni perezosas, se reunieron en mangas de camisa al lado de la piscina, con el parasol abierto y rodeadas de nieve? ¿Que se ve que en tierras de Caldelas, los vecinos, y no vecinos, ya están hechos a esto de las inclemencias meteorológicas?

