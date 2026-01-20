Los Fachós ya tienen su museo en Castro Caldelas

El castillo de Castro Caldelas inauguró este lunes 19 de enero una nueva sala expositiva dedicada a la Festa dos Fachós, coincidiendo con la celebración de esta tradicional festividad, uno de los eventos más emblemáticos de la localidad. El nuevo espacio divulgativo, denominado Museo dos Fachós, abre sus puertas con el objetivo de dar a conocer durante todo el año el trabajo y la simbología que rodean esta fiesta ancestral.

Los asistentes descubrieron los paneles informativos.

Se trata de una sala inmersiva que permite al visitante sumergirse en la experiencia de la Festa dos Fachós a través de una ambientación oscura y proyecciones en paredes, suelo y techo. “O efecto lógrase mediante unha sala escura e a través de proxectores en todas as súas paredes, o chan e o teito. Visiónase todo o proceso”, explicaba la alcaldesa, Sara Inés Vega.

El museo pone en valor el largo proceso de preparación que requiere la celebración, desde la siega y la recogida de la paja hasta la elaboración de los fachós, un trabajo que comienza con más de un año de antelación y culmina cada 19 de enero en una noche cargada de simbolismo y emoción.

El Museo dos Fachós se suma así al conjunto de salas expositivas del castillo de Castro Caldelas, que permiten conocer el patrimonio arqueológico y etnográfico del municipio.