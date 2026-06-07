2.000 casas vacías en Celanova y solo tres en alquiler

La Praza de Abastos de Celanova acogió este pasado sábado a 200 asistentes a la sexta jornada informativa de vivienda del Partido Popular de Ourense. El coordinador del área de Vivienda y Urbanismo del PPdeOU, Benito Iglesias, abrió el acto desvelando que Celanova tiene “2.012 viviendas vacías”, mientras que la oferta de alquiler se reduce a tres inmuebles con un precio medio de “500 euros”. Un desajuste fruto de las “políticas intervencionistas” a nivel estatal que han “complicado el acceso a la vivienda” en los últimos años. Además, lamentó que el Concello posea dos parcelas en las que se podrían haber construido “más de 50 viviendas protegidas para unos 200 vecinos”, criticando que no se hayan incluido a coste cero en la plataforma habilitada por la Xunta.

Junto a la vivienda, Iglesias puso el foco en el empleo como clave para fijar población, y señaló que el 22% de empadronados en Celanova son migrantes, la mayoría venezolanos. En ese sentido, recordó la nueva línea de ayudas de la Xunta para rehabilitar viviendas en concellos de menos de 20.000 habitantes, vinculando estas ayudas “a la contratación de trabajadores en empresas”.

Inseguridad jurídica

A continuación, la concejala ourensana y miembro del área de Vivienda, Sonia Ogando, afirmó que la vivienda es la “primera preocupación” en la sociedad, pero criticó la Ley Estatal de Vivienda y los decretos que decaen en el Congreso semanas después de entrar en vigor, generando una “enorme inseguridad jurídica” en los pequeños propietarios, quienes representan el 95% del parque de alquiler. Este clima de desconfianza propicia que los dueños retiren sus inmuebles por miedo “al impago o a la okupación”. Frente a ello, citó el crecimiento de los seguros de impago.

Por su parte, la responsable territorial de la Xunta en materia de vivienda y miembro del área en el PPdeOU, Pilar Fernández, detalló las ayudas del Gobierno gallego, entre ellas dos programas de gran acogida: “Fogar Vivo”, el plan de rehabilitación en municipios de menos de 5.000 habitantes, las ayudas a los jóvenes para comprar vivienda y los programas para rehabilitar inmuebles municipales.

Parálisis municipal

Ana Fernández, secretaria de la gestora del PP local, habló de la necesidad “prioritaria y urgente” de actualizar la ordenación urbanística de Celanova, que acumula “más de tres décadas de parálisis sin renovarse”. Fernández defendió que un nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) permitiría disponer de “menos burocracia y más suelo urbanizable, vivienda protegida, seguridad jurídica y rebajas fiscales”. Asimismo, anunció el compromiso para las próximas elecciones municipales de “poner a disposición de la Xunta el suelo público para construir vivienda de protección oficial”.

También intervino la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, quien destacó las medidas “pragmáticas e reais” implementadas por el Ejecutivo de Alfonso Rueda, contrastándolas con lo que denominó una ley estatal “desastrosa”.

Falta vivienda disponible

Finalmente, el presidente del PP de Ourense, Luis Menor, advirtió que la falta de vivienda debe evaluarse como “un terrible obstáculo para o crecemento económico de calquera territorio, tamén no rural”. Señaló la paradoja de que la provincia lleve ganando población cuatro años y roce los 307.000 habitantes, de los que 10.000 son nuevos vecinos, la mayoría migrantes, mientras hay “máis de 100.000 vivendas baleiras”.

Tras repasar la situación de Celanova, Menor subrayó que Ourense tiene una gran oportunidad “porque a diferenza doutros sitios, as vivendas xa están construídas”, e instó a movilizarlas “para atraer industrias, garantindo o aloxamento aos seus traballadores”. Finalmente, elogió el esfuerzo de la Diputación que, pese a carecer de competencias directas, ha triplicado este año los fondos de su Plan Provincial de Vivienda hasta los 1,2 millones. Menor concluyó haciendo una llamada a la movilización electoral para asegurar gobiernos estables que repliquen el modelo de gestión que representa el PP, como las medidas “valentes” de la Xunta.