Amancio Ortega disfruta de la gastronomía y del arte de Celanova en una jornada con amigos

Durante la visita se le ha visto acompañado de amigos, con los que ha compartido una comida. Además, ha querido visitar una de las joyas artísticas de esta zona, como es el Monsaterio de San Salvador, fundado por San Rosendo en el año 936. Allí Amancio Ortega ha disfrutado de una visita guiada con la que, durante alrededor de hora y media, se ha acercado con detalle a esta joya del barroco ubicada en el centro de la villa.

Justamente, el claustro del monasterio es uno de los escenarios elegidos para el rodaje de la serie "Lobo", una producción que se está grabando estos días para la plataforma Netflix. Amancio Ortega coincidió con algunos de los actores que protagonizan esta miniserio y que también están estos días en Celanova. En concreto, Luis Tosar y Tristán Ulloa que participan en esta nueva versión de la historia de Manuel Blanco Romasanta, el primer asesino en serie reconocido en la criminología española y europea, autor confeso de la muerte de trece mujeres.

Sobre la media tarde, el empresario Amancio Ortega daba por concluida la visita a esta comarca ourensana y abandonaba Celanova.