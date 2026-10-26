Atrévete al “Claustro das ánimas” en Celanova

El monasterio de San Salvador de Celanova se convertirá el próximo 31 de octubre en escenario de una experiencia de terror con la celebración del Claustro das Ánimas, una actividad organizada por la Asociación de Comadres de Celanova y Celanova CHEA, con la colaboración del Concello. La propuesta invita a los participantes a recorrer el claustro barroco del monasterio entre sombras, secretos y presencias que, según anuncia la organización, nunca debieron despertar.

La actividad se desarrollará entre las 20,00 y las 23,00 horas y está concebida como un recorrido ambientado en el imaginario de Samaín, que aprovecha el carácter histórico y arquitectónico del conjunto monástico para crear una atmósfera de suspense. La organización plantea a los asistentes el reto de atreverse a cruzar la puerta y adentrarse en un espacio en el que el misterio será el protagonista.

Para garantizar el desarrollo de la experiencia y la seguridad de los participantes, la organización ha establecido una serie de normas que deberán respetarse durante todo el recorrido. Una de las principales indicaciones es seguir en todo momento las instrucciones del guía, que será el encargado de dirigir al grupo a través de las distintas zonas de la actividad.

Los grupos estarán formados por un máximo de seis personas. Además, los menores de ocho años deberán ir siempre acompañados por un adulto, una condición destinada a facilitar su participación bajo la supervisión de una persona responsable.

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El reglamento también establece varias prohibiciones para preservar la ambientación y evitar situaciones que puedan interferir en la experiencia. No estará permitido acceder con objetos en la mano ni entrar con la cara tapada. Asimismo, quedará prohibido utilizar linternas o cualquier otro dispositivo que emita luz, así como introducir comida o bebida durante el recorrido.

La programación de Samaín en Celanova comenzará, además, el viernes 30 de octubre con una iniciativa dirigida a quienes quieran participar en el tradicional truco o trato. La organización anima a acudir disfrazados con la vestimenta más terrorífica y recorrer los establecimientos asociados a Celanova CHEA para conseguir dulces.

Con ambas propuestas, Celanova suma a la celebración de Samaín una combinación de ocio, participación vecinal y ambientación de terror, con el monasterio como escenario de una de las citas centrales de la noche del 31 de octubre.