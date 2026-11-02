La banda chilena que robó en Vigo dirigía sus planes desde Celanova

Robos con fuerza, pertenencia a grupo criminal y atentado a la autoridad. Esos son los presuntos delitos por los que el juez de la plaza 4 de Instrucción investiga a los cuatro detenidos esta semana, uno de ellos en Ourense, tras perpetrar uno de los asaltos en un chalé de Canido. Este domingo, tras pasar a disposición judicial, donde se acogieron a su derecho a no declarar, el magistrado dictó auto de prisión provisional, comunicada y sin fianza. En el auto, entiende que hay un riesgo alto de fuga, así como de reiteración delictiva, ya que ninguno de los cuatro, de nacionalidad chilena y con edades de entre 21 y 30 años, cuenta con arraigo en Galicia y tampoco con documentación.

La banda fue detenida el jueves por la tarde en camiño dos Liñares, en Canido, cuando supuestamente habían perpetrado un asalto y se disponían a marcharse en un vehículo. La Policía los tenía vigilados. Les dio el alto y en el interior, se encontró el botín: joyas por valor de unos 100.000 euros.

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Uno de los cuatro se dio a la fuga, de ahí que también se les impute un delito de atentado a la autoridad, pues los agentes trataron sin éxito, incluso con un disparo disuasorio, frenar su marcha. La búsqueda continuó durante toda la noche y, de madrugada, se localizó al sospechoso en un piso en Celanova, donde supuestamente el grupo tenía su centro de operaciones. Asentados en Barcelona habían alquilado un inmueble en el municipio ourensano como turistas desde finales de septiembre. Desde ahí, la Policía sospecha que se trasladaban hasta Vigo y su área para cometer los robos.

Varias denuncias

De momento, la investigación apunta a uno solo consumado y al que pertenecerían las joyas encontradas, descartándose en principio y como se había sospechado que pudieran ser los autores del robo en la vivienda del jugador del Celta Ilaix Moriba. El resto, habrían sido tentativas, si bien hay varias denuncias de las sustracciones en los coches de clubes de golf de Morrazo y Mondariz, de donde se llevaron las llaves de las casas que pretendían asaltar.

Su “modus operandi” consistía en sustraer llaves, mandos o códigos de los vehículos de alta gama y mediante el navegador encontrar la dirección para acudir y cometer el robo, solo joyas y dinero en efectivo. Llegaban a llamar al timbre para comprobar que no estaban los moradores y, en una ocasión, al ser abiertos por los dueños, se hicieron pasar por personas que habían encontrado sus llaves de casa. En otra ocasión, abortaron el robo al escuchar ruidos en el interior.