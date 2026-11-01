Detenido en Ourense el cuarto miembro de una banda que robaba en chalés de Pontevedra
OPERACIÓN POLICIAL
La banda asaltaba chalés con llaves que robaba de los coches
La Policía Nacional de Vigo ha conseguido frenar a una peligrosa banda de asaltantes que podría estar detrás de varios robos en viviendas ocurridos desde finales de septiembre en el área, entre ellos el de la casa del jugador del Celta Ilaix Moriba.
El grupo desarticulado estaba formado por cuatro integrantes, todos de nacionalidad chilena, que accedían a las viviendas con las llaves que previamente robaban en coches de lujo donde además, con el navegador localizaban las direcciones. Los vehículos de las víctimas eran elegidos en zonas de ocio de alto nivel adquisitivo.
Tres de los sospechosos fueron interceptados a primera hora de la tarde del jueves en el entorno de Canido, en Camiño dos Liñares, cuando se disponían a coger un vehículo que ya estaba siendo vigilado por la Policía. Durante su arresto, un cuarto inició una huida obligando a los agentes a realizar un disparo disuasorio, sin causar heridos. No surtió efecto y el sospechoso se dio a la fuga, lo que derivó en una búsqueda con un amplio dispositivo policial desde Ricardo Mella por Coruxo y Canido y que “tomó” el club de campo, donde se llegó a utilizar el dron con visión nocturna.
Aunque el dispositivo en esa zona se dio por finalizado una vez que anocheció, la Policía continuó con la búsqueda mediante distintas investigaciones que, de madrugada, y tras un intenso trabajo, dieron sus frutos. Los agentes localizaron al cuarto sospechoso en la provincia de Ourense, a más de cien kilómetros de Vigo, donde había sido visto por última vez pasadas las seis de la tarde.
Todo apunta a que podría haber sido localizado en el lugar utilizado por la banda como cuartel general y desde donde se desplazaba para dar los "golpes". Los agentes han conseguido recuperar joyas por valor de unos 100.000 euros. La investigación continúa para poder vincular al grupo con otros asaltos con similar "modus operandi".
Datos personales y claves para no forzar las casas
La forma de actuar de este grupo ya había sido detectada en otros puntos del país hace años. A diferencia de otras bandas, su método consistía en vigilar centros comerciales, entre otros lugares de ocio, para forzar vehículos de lujo y acceder a su interior con la intención de encontrar llaves de casa, pero además claves y datos personales en la documentación o el navegador.
Esto les permitía desplazarse a los inmuebles y actuar en la mayoría de casos sin forzar las puertas cogiendo dinero en efectivo y joyas para huir, utilizando en algunos casos vehículos de alquiler, lo que habría dado la pista a la Policía de la que tirar.
Los cuatro arrestados pasarán a disposición de la plaza 4 de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de guardia hoy, ya que los agentes encargados de la investigación están recopilando todas las pruebas, entre ellas efectos intervenidos durante el arresto utilizados en los robos en coches
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