Esta ruta ourensana aspira a ser el mejor sendero de España

Molinos, cascadas de aguas cristalinas y “olas” de gigante, grandes concavidades casi esféricas excavadas en la roca por la acción de la corriente, todo ello con las montañas del Xurés como telón de fondo. Es la carta de presentación de As Olas do Río Mao, una ruta circular de siete kilómetros en torno a las parroquias de A Cela y San Paio de Araúxo, en el concello de Lobios, que atraviesa uno de los rincones más singulares de la Baixa Limia, y que ya está entre las tres finalistas a mejor sendero homologado de España de 2026.

Ahora tan sólo necesita un último empujón para convertirse en el ganador de este año del certamen convocado por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (Fedme). La votación online está abierta hasta el 31 de octubre, y la propuesta ourensana se mide a los senderos de La Concha-Pico Llen (Cantabria) y Peñas Blancas-La Zarza (Badajoz, Extremadura).

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Recuperados por los vecinos

Este reconocimiento nacional pone también el foco en el trabajo realizado durante la última década para recuperar y mantener el itinerario. La Comunidad de Montes de Puxedo, Guende e A Cela, junto con la Asociación de Veciños Amigos do Río Mao, ha intervenido en la señalización, la mejora de la accesibilidad y la recuperación de los antiguos molinos, implicando además a los propios vecinos en la conservación del recorrido.

La ruta, que parte desde la aldea de Puxedo, discurre en pleno corazón de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Gerês-Xurés. En su recorrido reúne nueve molinos de agua, varias cascadas, pozas para bañarse y las “olas”, formaciones graníticas singulares que le dan nombre. A su riqueza natural suma su valor patrimonial, con la huella de la Vía Nova romana como uno de los principales atractivos.

La candidatura es, por tanto, una oportunidad para proyectar más allá de la provincia un recurso que resume buena parte de los valores del Gerês-Xurés: naturaleza, patrimonio y paisaje. También puede servir para reforzar la imagen de un territorio que lleva años apostando por un turismo ligado al medio natural y por poner en valor sus caminos tradicionales.

Para optar al premio nacional, el sendero tuvo que superar los requisitos establecidos por la Fedme, entre ellos estar homologado, contar con al menos seis kilómetros y disponer de señalización, información y condiciones adecuadas para su recorrido. En este sentido, Xan Ramírez, responsable de senderos de la Federación Galega de Montañismo (FGM), explica que As Olas do Río Mao reunía los condicionantes ideales para poner de relieve el verdadero significado de este tipo de recorridos, “que é precisamente iso, dinamizar o entorno rural, poñer en valor non só o camiñar e o efecto deportivo que como federación deportiva é ao que nos dedicamos, senón que tamén ten que ter un contido e un contexto”.

Impulso a la candidatura

Con la candidatura ya en la final, el reto se traslada ahora al territorio. La FGM, el Concello de Lobios y las comunidades de montes trabajan para dar visibilidad a la propuesta y movilizar a senderistas, federados, vecinos y visitantes. Ramírez celebra la respuesta que está teniendo la candidatura en la votación popular y destaca que “vai lanzada”. Tras un inicio tímido, en el que la ruta extremeña tomó rápidamente ventaja y superó los 1.900 votos, la de Lobios ha ido recortando hasta rebasar los 1.300, frente a los menos de 40 de la candidata cántabra. Con más de un mes y medio de votación aún por delante, el objetivo está claro: que As Olas do Río Mao no se quede entre los tres finalistas, sino que sea nombrada la mejor.