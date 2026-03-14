ACCIDENTE AGRÍCOLA
Un vecino octogenario queda atrapado bajo su tractor en Celanova
ACCIDENTE AGRÍCOLA
Un vecino de avanzada edad sufrió un accidente este sábado en la localidad de Ponte Fechas, en Celanova, cuando quedó atrapado bajo su propio tractor mientras labraba una finca cercana a su domicilio. Según informan vecinos, la voz de alarma se dio al escuchar los gritos del hombre, que pedía ayuda desde el lugar del incidente.
Hasta la zona se desplazaron la Policía Local, los bomberos de la mancomunidad y una ambulancia, quienes lograron liberar al octogenario y trasladarlo al centro médico para recibir atención sanitaria. Las autoridades no han informado sobre el estado exacto del afectado, aunque fue evacuado de manera rápida para garantizar su seguridad.
El accidente ha vuelto a poner de relieve la importancia de extremar las precauciones al manejar maquinaria agrícola, especialmente entre personas de edad avanzada.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ACCIDENTE AGRÍCOLA
Un vecino octogenario queda atrapado bajo su tractor en Celanova
Lo último
AYUDAS EN LA CANTABRIA EXTERIOR
Ya se pueden solicitar las ayudas para la remodelación y equipamiento de las Casas de Cantabria en el exterior