Un vecino octogenario queda atrapado bajo su tractor en Celanova

Los bomberos trabajan en la finca de Ponte Fechas para liberar al hombre atrapado bajo su tractor.

Un vecino de avanzada edad sufrió un accidente este sábado en la localidad de Ponte Fechas, en Celanova, cuando quedó atrapado bajo su propio tractor mientras labraba una finca cercana a su domicilio. Según informan vecinos, la voz de alarma se dio al escuchar los gritos del hombre, que pedía ayuda desde el lugar del incidente.

Bomberos y la Polícía Local atienden al vecino tras el accidente con el tractor en Celanova. | La Región

Hasta la zona se desplazaron la Policía Local, los bomberos de la mancomunidad y una ambulancia, quienes lograron liberar al octogenario y trasladarlo al centro médico para recibir atención sanitaria. Las autoridades no han informado sobre el estado exacto del afectado, aunque fue evacuado de manera rápida para garantizar su seguridad.

El accidente ha vuelto a poner de relieve la importancia de extremar las precauciones al manejar maquinaria agrícola, especialmente entre personas de edad avanzada.