20 bodegas de la D.O. Monterrei se mostrarán en Barcelona

Los vinos de la Denominación de Origen (D.O.) Monterrei estarán presentes por quinto año en la Barcelona Wine Week. Este salón vitivinícola, que reúne a 85 sellos de calidad y más de 1.300 bodegas, arranca este lunes y se extenderá hasta el miércoles en la Ciudad Condal.

Como en anteriores ediciones, el Consejo Regulador contará cun espacio propio, en el que se ofrecerá información sobre las características edafoclimáticas, tipologías de vinos, variedades de uvas o tradición vitivinícola, entre otros aspectos. Asimismo, todos aquellos que se acerquen hasta el stand de la D.O. podrán conocer las elaboraciones de 20 bodegas inscritas.

Con la asistencia a esta feria, la entidad busca incidir en el sector profesional e impulsar la promoción del producto amparado de Monterrei. “A la última edición acudieron 25.700 profesionales, un 20% internacionales, de países como Estados Unidos, Alemania, Canadá, Reino Unido, Países Bajos o China”, comentó el presidente del Consejo Regulador, Manuel Vázquez Losada.

“Estar presentes en la Barcelona Wine Week es imprescindible para nuestros vinos, esta cita va a impulsar el posicionamiento de la marca Monterrei en el mercado nacional e internacional al tiempo que nos va a permitir aprovechar oportunidades de negocio, establecer nuevos canales de comercialización para nuestras bodegas y mostrar el potencial de nuestros excelentes vinos”, concluyó.