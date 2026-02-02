Confundir Islandia con Groenlandia tiene su mérito. Lo próximo del presidente americano será confundir Finlandia con Disneylandia si no lo está haciendo ya.

Cuando yo era un niño mi maestro en el Curros Enríquez, Don Lino, nos ponía a veces unos mapas de gran tamaño colgados delante de la pizarra, que él iba señalando con una vara de avellano como si fuera el hombre del tiempo de la tele, para enseñarnos de forma entretenida y gráfica geografía y otras cosas a la chavalada. Había muchas clases de mapas distintos: físicos, políticos, económicos, y solo faltaba que nos enseñaran también mapas mentales que hubieran sido una buena idea bastante instructiva.

Los que hemos jugado al Risk de pequeños sabemos que Groenlandia aun siendo una tierra fría, inhóspita y casi vacía que parecía sin ningún interés era sin embargo un territorio muy codiciado y útil por su valor estratégico para el juego, ya que estaba en el medio del mapa.

Recuerdo unos mapas de aquellos que nos gustaban mucho a los críos entonces, y que hasta nos hacían sonreír o reír todo el tiempo según aprendíamos cosas en ellos. Eran unos en los que en lugar de demarcaciones territoriales en distintos colores como en un mapa político, o cordilleras, accidentes naturales y ríos como en uno físico, había dibujos de vaquitas, cerdos y ovejas, gavillas de trigo o de maíz, muñequitos bailando con trajes regionales, bosquecillos de pinos, camiones, barquitos echando unas redes al mar o bancos de peces pululando por las costas en busca de no se sabía qué, suponíamos que de alimento, etc. Todo con el fin de mostrarnos de una forma tan interactiva que hoy envidiarían la Wiki o Google los bienes y servicios que eran más propios o más abundantes de aquellas zonas, e incluso sus tradiciones, gastronomía, costumbres y monumentos reseñables.

La primera vez que fui a Londres siendo un adolescente descubrí para mi asombro en el Victoria & Albert Museum un mapamundi chino antiguo, precioso. Y desconcertante. En el medio del mapa estaba China, no Europa. Europa, y ya no te digo España, estaban en un extremo, a punto de salirse y caerse por el borde según pensaría cualquier terraplanista mal informado. Además China era enorme, Europa diminuta y España una minúscula y casi invisible mota. Creo que aquel mapa me convirtió en el escéptico para todo que fui desde aquel momento y aun sigo siendo hoy.

Hablando de geografía y de China les diré, no sé si lo saben, que las antiguas brújulas chinas en lugar de una flecha tenían un pez, y en lugar de señalar el norte, señalaban el sur. ¡Qué bonito! No tengo ni idea de dónde habré leído esto ni cuándo, pero por el tono y el tema podría ser en Borges tranquilamente. No lo sé.

Hay gente por el mundo que confunde Islandia con Groenlandia y Finlandia con Disneylandia. Los de mi generación que estudiamos en colegios públicos y con maestros sabios, no.