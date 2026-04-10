El 39º Salón Gourmets de Madrid, nueva escaparate de la D.O. Monterrei

Un año más, el Consello Regulador de la Denominación de Origen (D.O.) Monterrei acudirá bajo el amparo de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), en una convocatoria para promocionar Galicia como destino enogastronómico de calidad, que ayudará a potenciar los vinos de Monterrei y abrir nuevos canales de comercialización.

La D.O. acudirá bajo el formato de túnel de vino, en el que se presentarán el territorio vitivinícola y sus características. Sus vinos también participarán en actividades de “shoowcooking” y catas de vinos mostrando al público los maridajes perfectos con vinos de Monterrei así como las características singulares.

Manuel Vázquez, presidente de la D.O., asegura que “es un evento de referencia en Europa, en la última edición acudieron más de 115.000 profesionales y más de 2.000 expositores. Seguimos apostando por acudir y reforzar la marca Monterrei dando a conocer los vinos de excelente calidad de nuestro territorio”.