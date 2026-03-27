La D.O. Monterrei incorpora una nueva bódega, "Father 1943", y ya suma 30

La Denominación de Origen (D.O.) Monterrei no para de crecer año tras año, tanto en producción total como en número de bodegas. Precisamente este jueves, el comité de certificación aprobó la incorporación de su trigésima bodega, Father 1943, perteneciente a la mercantil Rectoral del Monaguillo, S.L.

Detrás de esta nueva firma se encuentra una de las figuras más reconocidas del sector en la comarca, Ernesto “Tito” Rodríguez, vicepresidente de la entidad, cofundador y propietario durante 24 años de Crego e Monaguillo antes de su venta a un fondo de inversión hace cuatro años. Gestiona la nueva bodega junto a su socia, su hermana Asunción Rodríguez.

Depósitos de la 30º bodega de la D.O. Monterrei | D.O. Monterrei

A punto de cumplir 60 años, Rodríguez inicia este proyecto en Vilamaior do Val tras un periodo de transición en su antigua bodega. “Al final el gusanillo te tira y, como la finca me parecía emblemática, decidí llevar el proyecto para adelante”, comenta. El nombre de la bodega y de su marca principal, Father 1943, es un tributo directo a su socio, amigo, padrino y cofundador de su anterior bodega, el párroco Ernesto Atanes (el “Crego”, mientras Rodríguez era el “Monaguillo”), fallecido en 2017. Natural de A Salgueira (Monterrei), Atanes nació en 1943 y residió gran parte de su vida en Londres, donde era conocido como “Father”.

La nueva bodega se asienta sobre una finca que alberga una rectoral reformada y una bodega de diseño moderno que suma unos 1.200 metros cuadrados repartidos en varias plantas, con una capacidad de producción que oscila entre los 150.000 y 200.000 litros. En total gestionan en torno al centenar de hectáreas, entre propias y alquiladas, y compra uva a más de 100 viticultores.

“El mejor vino posible”

Detalle de las cubas de Father 1943. | D.O. Monterrei

En este nuevo comienzo, Tito Rodríguez tiene un objetivo claro: “Sacar el mejor vino posible con estas marcas y consolidarlas. No seré nunca una competencia de Crego; quiero hacerlo de una manera diferente, no sé si mejor o peor, pero diferente”. La bodega ya tiene certificados los blancos y espera obtener la certificación de los tintos en junio. En cuanto a variedades, comercializarán todas las recogidas en el pliego de Monterrei, con el godello y el mencía a la cabeza.

Además, Father 1943 nace con vocación de apostar por el enoturismo. “Moriré con las botas puestas”, afirma Rodríguez, quien ya planea abrir las puertas de su bodega para explotar el potencial turístico de Monterrei, repitiendo una fórmula con la que ya atrajo a miles de visitantes en el pasado.