Un camión queda atravesado y bloquea la carretera entre Vilaza y Medeiros tras seguir una ruta errónea del GPS
REQUEIXO
El vehículo articulado quedó atravesado en plena noche a dos kilómetros de Vilaza, en dirección a Medeiros, bloqueando por completo la calzada. El conductor salió ileso del incidente
Un camión articulado ha quedado atravesado y bloqueando por completo la carretera durante la noche de este lunes en el municipio ourensano de Monterrei, concretamente en la subida de Requeixo, a unos dos kilómetros de Vilaza en dirección a Medeiros.
Según ha trascendido, el incidente se produjo por culpa de una indicación errónea del GPS, que llevó al vehículo pesado por esta vía secundaria estrecha. Al intentar maniobrar o circular por el tramo en pendiente, el semirremolque de lona quedó completamente cruzado de lado a lado de la calzada, con sus ejes traseros encajados contra la vegetación y el talud del margen izquierdo de la vía.
Por su parte, la cabeza tractora quedó fuertemente inclinada hacia la cuneta en medio de una noche cerrada y marcada por la lluvia y el firme mojado, como muestran las imágenes tomadas en el lugar, donde varias personas protegidas con paraguas se acercaron a auxiliar y comprobar la situación del vehículo.
A pesar de lo aparatoso del suceso y de la compleja posición en la que quedó el tráiler, el conductor se encuentra en buen estado y no ha sufrido daños personales.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
120 MILLONES DE EUROS
Repsol denuncia a Endesa, Iberdrola y Naturgy por el apagón
Personas que viven solas