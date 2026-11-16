Un camión articulado ha quedado atravesado y bloqueando por completo la carretera durante la noche de este lunes en el municipio ourensano de Monterrei, concretamente en la subida de Requeixo, a unos dos kilómetros de Vilaza en dirección a Medeiros.

Según ha trascendido, el incidente se produjo por culpa de una indicación errónea del GPS, que llevó al vehículo pesado por esta vía secundaria estrecha. Al intentar maniobrar o circular por el tramo en pendiente, el semirremolque de lona quedó completamente cruzado de lado a lado de la calzada, con sus ejes traseros encajados contra la vegetación y el talud del margen izquierdo de la vía.

Por su parte, la cabeza tractora quedó fuertemente inclinada hacia la cuneta en medio de una noche cerrada y marcada por la lluvia y el firme mojado, como muestran las imágenes tomadas en el lugar, donde varias personas protegidas con paraguas se acercaron a auxiliar y comprobar la situación del vehículo.

A pesar de lo aparatoso del suceso y de la compleja posición en la que quedó el tráiler, el conductor se encuentra en buen estado y no ha sufrido daños personales.