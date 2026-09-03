La torre campanario de Vilaza, en Monterrei, recobra su antiguo esplendor

Las obras de restauración de la torre campanario de la iglesia de San Salvador de Vilaza encaran su recta final con la perspectiva de quedar totalmente terminadas en octubre. La actuación, iniciada el pasado mes de noviembre y financiada por la Xunta con más de 500.000 euros, está orientada a subsanar los graves problemas de estabilidad en la mampostería medieval, resolver las grietas que provocaban la entrada de agua y acondicionar el templo para poner en valor sus elementos históricos y permitir las visitas del público.

El avance de los trabajos fue objeto de la visita este miércoles del delegado territorial de la Xunta en la provincia, Manuel Pardo; el alcalde de Monterrei, José Luis Suárez, y la directora territorial de Cultura, Lingua e Xuventude, Sandra Quintas. Durante el recorrido, la arquitecta responsable del proyecto, Ana Belén Carrajo, detalló el progreso de las obras, entre las que destacan el atirantado metálico, la inyección de mortero de cal en el interior de los muros, el encintado exterior, la consolidación de los revocos históricos y el desmontaje y reconstrucción de la esquina superior afectada. Asimismo, ya se ha ejecutado la restauración y recolocación del reloj y de las campanas.

Espacio visitable

Tal y como explicó Carrajo, “xa está executado todo o reforzo estrutural, as campás colocáronse precisamente este martes e o que falta é a cuberta, que é toda en madeira, a recuperación das liñas de forxado e a escaleira para que sexa visitable”.

Por su parte, Suárez valoró la importancia de esta intervención dentro de la red de patrimonio local, que se suma a las obras en el castillo de Monterrei y en las aldeas de Flariz y Mixós. “É unha mostra máis do compromiso da Xunta co noso patrimonio, que merece a pena conservar, manter, preservar e divulgar toda a riqueza que ten”, destacó.

Finalmente, Pardo remarcó la trascendencia de recuperar la fortaleza y la torre de origen medieval como elemento clave para la dinamización cultural y turística de la comarca. En este sentido, subrayó que “a Xunta a inviste e apoia a conservación deste rico patrimonio, que serve para amosar a beleza do mesmo e ao mesmo tempo supón un tirón turístico que, combinado co viño e coas experiencias, ten un futuro moi prometedor”.