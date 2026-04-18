¿Sabe usted que la comarca de Monterrei está muy solicitada como escenario para rodajes?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, Monterrei, escenario de dos rodajes sobre "El crimen de Pazos"
¿Sabe usted que Netflix ha concluido esta semana la grabación de un documental sobre el conocido como “El crimen de Pazos”? ¿Que se trata de la segunda producción que ha tenido lugar en la comarca de Monterrei en torno a este crimen machista junto al rodaje de una serie protagonizada por Tristán Ulloa? ¿Que para el documental grabaron también el oficio de penitentes de la Semana Santa de Oímbra?
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