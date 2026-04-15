¿Sabe usted que el diseñador ourensano Josu Santos Blanco sigue cosechando reconocimientos?

¿Sabe usted que el diseñador ourensano Josu Santos Blanco (Sobrado do Bispo) sigue cosechando reconocimientos en su trayectoria profesional? ¿Que acaba de ser seleccionado entre los ocho finalistas del Premio Nacional de Moda Baño Nuevos Talentos 2026? ¿Que no está solo en representación de Galicia? ¿Que le acompañan Clara Caneda (O Grove) y Silvia Parapar (Vivieiro)? -que hay talento para rato?