La D.O. Monterrei luce 45 vinos en Santander

El Consello Regulador de la Denominación de Origen (C.R.D.O) Monterrei organizó el pasado 22 de junio un encuentro para profesionales en el Gran Casino Sardinero de Santander. Durante la jornada, los asistentes probaron 45 referencias vinícolas, divididas en 29 blancos y 16 tintos.

El presidente del Consello Regulador, Manuel Vázquez Losada, explicó el objetivo de la cita: “Santander representa un mercado de gran interés para nuestros vinos. Este showroom nos permite mostrar de primera mano la calidad y autenticidad de nuestras elaboraciones, así como fortalecer la relación con profesionales que desempeñan un papel fundamental en la difusión de la cultura del vino de Monterrei”.

22 Bodegas

En la exposición llevada a Santander participaron 22 de las 30 bodegas amparadas bajo la D.O.: Pazo Blanco Núñez, Ladairo, Fragas do Lecer, Minius, Daniel Fernández, Franco Basalo, Trasdovento, Triay, Terras do Cigarrón, Pazo de Valdeconde, Vía Arxéntea, Tabú, Terra de Godello, Gargalo, Father 1943, Crego e Monaguillo, Manuel Regueiro García, Fausto Rivero Pardo, Ramón Bigotes, Quinta do Buble, Jose Luis Gómez Ibáñez y Manuel Vázquez Losada.