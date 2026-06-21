Cualedro apuesta por la calidad de la cachena

La primera edición de la Festa Gastronómica da Cachena, que ayer se desarrolló en el Concello de Cualedro, permitió poner en valor el papel de las razas autóctonas gallegas como parte esencial del patrimonio ganadero, cultural y alimentario de Galicia. Entre los asistentes estuvieron el director de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), Martín Alemparte y el delegado territorial de la Xunta en la provincia, Manuel Pardo.

Durante su visita, Martín Alemparte destacó el compromiso de la Consellería do Medio Rural con la conservación y promoción de estas razas, recordando que existe una línea específica de apoyo para su impulso y mantenimiento, que en su última convocatoria fue dotada con 390.000 euros. El director de Agacal también destacó que la cachena, raza que centró la fiesta de ayer en Cualedro, muestra como la preservación de los recursos genéticos propios puede contribuir a la creación de valor económico en el rural, generando unos productos singulares y estrechamente vinculados al territorio.

La fiesta gastronómica permitió acercar el consumidor al origen de los alimentos

En este sentido, aludo a figuras de calidade diferenciada como la IXP Ternera Gallega y la IXP Vaca Galega-Boi Galego, que permiten identificar y valorizar en el mercado las producciones cárnicas gallegas. La fiesta gastronómica permitió acercar el consumidor al origen de los alimentos, así como divulgar el patrimonio ganadero.