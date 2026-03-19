¿Sabe usted que para "heavy" cómo están las cabezas en Monterrei?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, las ìntadas encontradas en la comarca de Monterrei
¿Sabe usted que unas pintadas están dando que hablar en la comarca de Monterrei? ¿Que en los últimos meses se han vuelto ubicuas unas pintadas con las palabras “Heavy Metal”? ¿Que su presencia se extiende por Verín y hasta Laza, e incluso el otro lado de la Raia? -¿Que se desconoce quién o quiénes andan detrás de estos enigmáticos mensajes? ¿Que quizás algún metalero esté reivindicando su género favorito?
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