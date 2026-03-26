Andalucía pide paso

Los que conocemos razonablemente bien Andalucía y tenemos percepción de primera mano de lo que implica ser andaluz, tenemos por ese motivo también la certeza de que las elecciones que el presidente de la comunidad ha adelantado al domingo 17 de mayo son –no es desde luego la primera vez- absolutamente trascendentales en el futuro político y parlamentario del país. Juanma Moreno, que es malagueño lo que implica ser andaluz de costa pero también de tierra adentro y de montaña –para quien no lo sepa Málaga es la provincia más montañosa del país aparte de ser un enclave turístico de primer nivel- ha dispuesto este adelanto probablemente por dos razones que vienen a constituir en realidad una sola. La debilidad de sus rivales más próximos. Vox está perdido en una monumental bronca interna que ha puesto sus costillas a la vista de todo el mundo, y la debilidad del PSOE es algo más que evidente. La del partido y la del Gobierno, que lleva en parálisis más de lo debido y que se ve abocado a una crisis de equipo ministerial que provoca la salida antes de lo previsto de María Jesús Montero que se marcha sin atisbo alguno de Presupuestos lo que no solo implica un ruidoso fracaso para la vicepresidenta y ministra, sino la prolongación de una situación impresentable y a todas luces antidemocrática y dañina para el país de la que el presidente Sánchez no quiere saber nada porque se ha volcado en una política que le satisface, le pone y no le sonroja. Su proyección internacional y su heroico No a la guerra que lo tiene ocupado y le libra de la miseria y el fango casero.

Andalucía es la comunidad más poblada de España y fue en su momento el granero de votos socialista por excelencia

Andalucía es la comunidad más poblada de España y fue en su momento el granero de votos socialista por excelencia. Pero la reprobable gestión que llevaron a cabo los gobiernos de la comunidad inmersos en situaciones que acabaron en las salas de lo penal, el malsano hábito de convertir Andalucía en un cortijo en el que valía todo, y la ineptitud y arrogancia de muchos de sus representantes voltearon la situación y convirtieron al PSOE andaluz en réprobo frente a unos nuevos gobernantes ejemplo de moderación, sensatez, sentido común y estabilidad. Montero, -y se lo van a recordar- era parte de esos ejecutivos de escándalo en escándalo. Olvidarlo no es fácil.