Un herido y trasladado en un fuerte choque entre un coche y un camión en Monterrei

Una persona resultaba herida en la tarde de este sábado, 29 de agosto, al producirse una colisión por alcance entre un coche y un camión en el punto kilométrico 172 de la A-52 a su paso por la parroquia de Infesta, en Monterrei.

Se informó a las 16:41 horas de la tarde de este incidente, en el que el conductor del turismo tuvo que ser trasladado al Hospital de Verín. Hasta el punto se desplazaron bomberos de Verín, 061, Guardia Civil de Tráfico y Protección Civil de Verín.

Otro accidente en Ourense y otro en San Cibrao

Además, a las 16:47 horas se informaba de un herido en el choque entre una furgoneta y una moto en la Rúa de Valle Inclán, en Ourense. Por otro lado, a las 17:57 horas se daba aviso de otro choque entre dos turismos en la rúa 5 del polígono industrial de San Cibrao das Viñas. Uno de los conductores se quejaba de dolor cervical.