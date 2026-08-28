Músicos de siete países exaltarán la música húngara en Monterrei

El director del área de Cultura de la Diputación provincial de Ourense, Marcos Vázquez; el alcalde de Monterrei, José Luis Suárez; y la directora de la Escuela Provincial de Gaitas, Xosé Lois Foxo, presentaron hoy el 41.º Encuentro Internacional de Gaiteros. El evento tendrá lugar los días 4 y 5 de septiembre en diversas sedes de Flariz, Monterrei y Albarellos.

Esta nueva edición, organizada por la Diputación provincial de Ourense y el Concello de Monterrei, estará dedicada a la música tradicional húngara y reunirá a intérpretes de Galicia, Hungría, Rumanía, Irlanda, Zamora y la República de Mari El (Rusia). Conciertos, conferencias y actividades de divulgación conforman un programa que profundiza en las dimensiones culturales, educativas e internacionales de este encuentro, declarado evento de interés turístico en Galicia.

Marcos Vázquez destacó que la Xuntanza “constitúe unha das grandes referencias culturais da provincia e unha mostra do compromiso da Diputación coa conservación, a investigación e a difusión da música tradicional”. El director del área de Cultura de la Diputación puso también en valor “a capacidade deste evento para unir territorios e culturas a través dun patrimonio musical común, situando cada ano a Ourense no centro da música de raíz”.

José Luis Suárez, Marcos Sende y Xosé Luis Foxo con el cartel de la Xuntanza. | Martiño Pinal

Por su parte, el alcalde de Monterrei, José Luis Suárez, subrayó “o orgullo que supón para o municipio acoller unha cita consolidada, que une música, historia e patrimonio en escenarios tan singulares como Flariz e o Castelo de Monterrei”. En este sentido, agradeció la colaboración institucional que permite mantener y reforzar una programación “con capacidade para atraer público e proxectar Monterrei dentro e fóra de Galicia”.

Xosé Lois Foxo explicó que la edición de este año rinde homenaje a la música tradicional húngara y a la figura del compositor y etnomusicólogo Béla Bartók, pionero en la recopilación y el estudio de canciones populares, gaiteros y zanfonistas de las zonas rurales de Hungría y Rumanía.

Escuela abierta

El director de la Escuela Provincial de Gaitas destacó la misión de la Xuntanza como “unha escola aberta para investigadores, intérpretes e amantes da música tradicional”, capaz de acercar a Ourense instrumentos y expresiones musicales menos conocidos. En esta ocasión, el público podrá escuchar, entre otros, la duda y la zanfona húngaras, el cimpoi rumano, el shüvyr de la República de Mari-El y la musette barroca desarrollada en el Palacio de Versalles durante el siglo XVII.

Foxo también señaló que la Xuntanza ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico de Galicia. Asimismo, anunció que pronto se van a iniciar los trámites para lograr su declaración como fiesta de interés turístico nacional e internacional.

El programa comienza el viernes 4 de septiembre a las 19:00 horas en la plaza de la Ermita de Flariz, con un concierto presentado por Montse Estévez. Participarán la Banda de Gaitas de Flariz y músicos procedentes de Rumanía, Rusia, Galicia, Hungría, Zamora e Irlanda.

El sábado 5, a las 11:00 horas, el Parador del Castillo de Monterrei acogerá un ciclo de conferencias coordinado por Nadia Vázquez. Intervendrán varios artistas invitados y Suso Vaamonde presentará su libro Nova técnica de pandeireta galega.

La 41 Xuntanza concluirá ese mismo día, a las 19:00 horas, en Albarellos, con artistas y grupos internacionales como la Banda de Gaitas Nova Era, Flor da Xesta (Verín), la Banda de Gaitas de Flariz, Trouleiros de Medeiros, el Coro Aires Nosos (Verín), la Banda de Gaitas de Riós y la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense, entre otros.